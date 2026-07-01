Informations pratiques

Saint-Quentin

10ème Grand prix cycliste René Huel de Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Le Vélo Club Amateur Saint-Quentin organise ce dimanche 19 juillet le 10ème Grand Prix Souvenir René Huel à Saint-Quentin (Aisne). Au programme de l’épreuve Élite, Open 1-2-3 et Access 1-2-3-4 un circuit de 5 km à effectuer 26 fois soit 130 kilomètres. Le départ sera donné à 14h30.

Le Vélo Club Amateur Saint-Quentin organise ce dimanche 19 juillet le 10ème Grand Prix Souvenir René Huel à Saint-Quentin (Aisne). Au programme de l’épreuve Élite, Open 1-2-3 et Access 1-2-3-4 un circuit de 5 km à effectuer 26 fois soit 130 kilomètres. Le départ sera donné à 14h30. .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 07 02 04 93

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English :

The Saint-Quentin Amateur Cycling Club is organizing the 10th René Huel Memorial Grand Prix in Saint-Quentin (Aisne) this Sunday, July 19. The Elite, Open 1-2-3, and Access 1-2-3-4 races will feature a 5-kilometer circuit to be completed 26 times, for a total of 130 kilometers. The race will start at 2:30 p.m.

L’événement 10ème Grand prix cycliste René Huel de Saint-Quentin Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Saint-Quentinois