Soirée papillons nocturnes au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin

Saint-Quentin

Soirée papillons nocturnes au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature

Avenue Lagrange Saint-Quentin Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Soirée spéciale papillons de nuit au Parc d’Isle !

Après une présentation en salle, partez aux abords de la Réserve, observer leur diversité de formes et de couleurs. Peut-être verrons-nous la rare et menacée Noctuelle à Baïonette…

Accompagnez les animateurs du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts de France dans leur quête pour redorer le blason de ces petites bêtes méconnues et fascinantes.

Rendez-vous le samedi 1er août 2026 de 21h à minuit à la Maison du Parc !

Places limitées, sur réservation auprès de la maison du Parc d’Isle 03 23 05 06 50

Gratuit.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Soirée spéciale papillons de nuit au Parc d’Isle !

Après une présentation en salle, partez aux abords de la Réserve, observer leur diversité de formes et de couleurs. Peut-être verrons-nous la rare et menacée Noctuelle à Baïonette…

Accompagnez les animateurs du Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts de France dans leur quête pour redorer le blason de ces petites bêtes méconnues et fascinantes.

Rendez-vous le samedi 1er août 2026 de 21h à minuit à la Maison du Parc !

Places limitées, sur réservation auprès de la maison du Parc d’Isle 03 23 05 06 50

Gratuit.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .

Avenue Lagrange Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 05 06 50 parc.isle@casq.fr

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English :

Special moth evening at Parc d?Isle!

After an indoor presentation, head off to the outskirts of the Reserve to observe their diversity of shapes and colors. Perhaps we’ll see the rare and endangered Bayonet Moth?

Join the staff of the Conservatoire d?Espaces Naturels des Hauts de France in their quest to restore the reputation of these fascinating little creatures.

See you on Saturday August 1, 2026 from 9pm to midnight at the Maison du Parc!

Places are limited, so book in advance at the Maison du Parc d’Isle 03 23 05 06 50

Free admission.

Children must be accompanied by an adult.

L’événement Soirée papillons nocturnes au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Saint-Quentinois