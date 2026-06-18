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10ème Olympiade des Pitchouns Fête Votive 2026 Saint-Andiol

10ème Olympiade des Pitchouns Fête Votive 2026 Saint-Andiol samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Parc du Château

Ville : 13670 Saint-Andiol

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Saint-Andiol

10ème Olympiade des Pitchouns Fête Votive 2026

Samedi 11 juillet 2026 de 14h30 à 18h.
Inscriptions dès 14h30 (Tarif unique 2€)
Départ des courses 15h00 précise !.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Célébrons la 10ème Olympiade des Pitchouns !Enfants
Le samedi 11 juillet à partir de 14h30, la commune de Saint-Andiol s’anime avec la 10ème Olympiade des Pitchouns pendant la traditionnelle Fête Votive 2026.
Programme des festivités
Les Olympiades des Pitchouns des courses et des défis sportifs rigolos pour les 3/11 ans.
Ventre glisse Une attraction 100% GRATUITE pour se rafraîchir en s’amusant !
Remise des médailles sur place par Monsieur le Maire après les jeux.
⏱️ Infos pratiques
Inscriptions dès 14h30 (Tarif unique 2€)
Départ des courses 15h00 précise !
Venez nombreux pour encourager nos petits athlètes dans une ambiance festive et conviviale !   .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   olympiadedes.pitchouns@gmail.com

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English :

Let’s celebrate the 10th Pitchouns Olympics!

L’événement 10ème Olympiade des Pitchouns Fête Votive 2026 Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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