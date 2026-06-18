10ème Olympiade des Pitchouns Fête Votive 2026 Saint-Andiol
10ème Olympiade des Pitchouns Fête Votive 2026 Saint-Andiol samedi 11 juillet 2026.
Saint-Andiol
10ème Olympiade des Pitchouns Fête Votive 2026
Samedi 11 juillet 2026 de 14h30 à 18h.
Inscriptions dès 14h30 (Tarif unique 2€)
Départ des courses 15h00 précise !.
Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Célébrons la 10ème Olympiade des Pitchouns !Enfants
Le samedi 11 juillet à partir de 14h30, la commune de Saint-Andiol s’anime avec la 10ème Olympiade des Pitchouns pendant la traditionnelle Fête Votive 2026.
Programme des festivités
Les Olympiades des Pitchouns des courses et des défis sportifs rigolos pour les 3/11 ans.
Ventre glisse Une attraction 100% GRATUITE pour se rafraîchir en s’amusant !
Remise des médailles sur place par Monsieur le Maire après les jeux.
⏱️ Infos pratiques
Inscriptions dès 14h30 (Tarif unique 2€)
Départ des courses 15h00 précise !
Venez nombreux pour encourager nos petits athlètes dans une ambiance festive et conviviale ! .
Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur olympiadedes.pitchouns@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s celebrate the 10th Pitchouns Olympics!
L’événement 10ème Olympiade des Pitchouns Fête Votive 2026 Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
À voir aussi à Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône)
- L’Olympiade des Pitchouns fête ses 10 ans ! Saint-Andiol 4 juillet 2026
- Fête Votive de St Andiol 5 jours de fête non-stop ! Saint-Andiol 10 juillet 2026
- Repas populaire 2026 Saint-Andiol 14 juillet 2026
- Loto du Club Taurin Lou Bouvaou Parc du Château Saint-Andiol 25 juillet 2026
- Saint Andiol’s American Days Saint-Andiol 1 août 2026