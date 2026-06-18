Saint-Andiol

10ème Olympiade des Pitchouns Fête Votive 2026

Samedi 11 juillet 2026 de 14h30 à 18h.

Inscriptions dès 14h30 (Tarif unique 2€)

Départ des courses 15h00 précise !.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc du Château Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:30:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Célébrons la 10ème Olympiade des Pitchouns !Enfants

Le samedi 11 juillet à partir de 14h30, la commune de Saint-Andiol s’anime avec la 10ème Olympiade des Pitchouns pendant la traditionnelle Fête Votive 2026.

Programme des festivités

Les Olympiades des Pitchouns des courses et des défis sportifs rigolos pour les 3/11 ans.

Ventre glisse Une attraction 100% GRATUITE pour se rafraîchir en s’amusant !

Remise des médailles sur place par Monsieur le Maire après les jeux.

⏱️ Infos pratiques

Inscriptions dès 14h30 (Tarif unique 2€)

Départ des courses 15h00 précise !

Venez nombreux pour encourager nos petits athlètes dans une ambiance festive et conviviale ! .

Parc du Château Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur olympiadedes.pitchouns@gmail.com

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English :

Let’s celebrate the 10th Pitchouns Olympics!

L’événement 10ème Olympiade des Pitchouns Fête Votive 2026 Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence