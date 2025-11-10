10ème Rassemblement de camions Vendœuvres
10ème Rassemblement de camions Vendœuvres samedi 25 avril 2026.
10ème Rassemblement de camions
Place Saint-Louis Vendœuvres Indre
Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26
10 édition de ce rassemblement de camions tuning.
Samedi Arrivée des camions customisés avec défilé. animations, jeux , fête foraine. Buvette et restauration sur place.
Dimanche exposition camions et marquettes. Exposants divers. Animations diverses tombola, manèges…. .
Place Saint-Louis Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 84 79 00 02
English :
9th edition of this tuning truck gathering.
