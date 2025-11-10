10ème Rassemblement de camions

Place Saint-Louis Vendœuvres Indre

Gratuit

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26

2026-04-25 2026-04-26

10 édition de ce rassemblement de camions tuning.

Samedi Arrivée des camions customisés avec défilé. animations, jeux , fête foraine. Buvette et restauration sur place.

Dimanche exposition camions et marquettes. Exposants divers. Animations diverses tombola, manèges…. .

Place Saint-Louis Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 6 84 79 00 02

9th edition of this tuning truck gathering.

L’événement 10ème Rassemblement de camions Vendœuvres a été mis à jour le 2025-11-26 par Destination Brenne