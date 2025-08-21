Balade à pied n°66-La forêt de Lancosme Vendœuvres Indre

Balade à pied n°66-La forêt de Lancosme A pieds

Balade à pied n°66-La forêt de Lancosme 36500 Vendœuvres Indre Centre-Val de Loire

Durée : 330 Distance : 23000.0 Tarif :

On ne peut dissocier la commune de Vendoeuvres de la forêt de Lancosme. En suivant des pistes, cette escapade, au cœur du plus important massif forestier de Brenne, mènera le promeneur sur les traces de la seigneurie de Lancosme. Dans une clairière, la chapelle Saint-Sulpice invite au repos.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

English : Walk n ° 66 Lancosme Forest

The town of Vendoeuvres is indissociable from Lancosme forest. This outing along the paths in the heart of the largest forest in Brenne will lead you through the history of the Lancosme seigneury. The Saint-Sulpice chapel, built in a clearing, offers a good spot to rest.

Deutsch :

Man kann die Gemeinde Vendoeuvres nicht vom Wald von Lancosme trennen. Dieser Ausflug in das Herz des wichtigsten Waldmassivs der Brenne führt den Wanderer auf den Spuren der Herrschaft von Lancosme, indem er den Pfaden folgt. Auf einer Lichtung lädt die Kapelle Saint-Sulpice zur Rast ein.

Italiano :

Il comune di Vendoeuvres non può essere separato dalla foresta di Lancosme. Seguendo le tracce, questa escursione, nel cuore della più importante foresta di Brenne, condurrà l’escursionista sulle tracce della signoria di Lancosme. In una radura, la cappella di Saint-Sulpice invita al riposo.

Español :

El municipio de Vendoeuvres no puede separarse del bosque de Lancosme. Siguiendo las pistas, esta escapada, en el corazón del bosque más importante de Brenne, conducirá al caminante sobre las huellas del señorío de Lancosme. En un claro, la capilla de Saint-Sulpice le invita a descansar.

