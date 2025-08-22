Balade à pied n°67-Le village des forgerons Vendœuvres Indre

Balade à pied n°67-Le village des forgerons A pieds

Balade à pied n°67-Le village des forgerons 36500 Vendœuvres Indre Centre-Val de Loire

Durée : 70 Distance : 4500.0 Tarif :

La Caillaudière, proche de la forêt de Lancosme, s’est établi au 18ème siècle autour de l’industrie des forges, en témoignent l’ancien coron et d’autres vestiges qui marquent le paysage. La balade conduit aussi le promeneur vers les bois et les étangs qui jouxtent le village.

http://www.parc-naturel-brenne.fr/ +33 2 54 28 12 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Walk n ° 67-The village of blacksmiths

Not far from Lancosme forest, La Caillaudière was built in the 18th century around the forging industry, as evidenced by the old housing district and other remains that have left their mark on the landscape. The walk also leads to the woods and ponds that border the village.

Deutsch :

La Caillaudière, in der Nähe des Waldes von Lancosme, wurde im 18. Jahrhundert um die Schmiedeindustrie herum gegründet. Davon zeugen das alte Coron und andere Überbleibsel, die die Landschaft prägen. Der Spaziergang führt den Wanderer auch zu den Wäldern und Teichen, die an das Dorf angrenzen.

Italiano :

La Caillaudière, vicino alla foresta di Lancosme, fu fondata nel XVIII secolo intorno all’industria della forgia, come testimoniano l’antico corone e altri resti che segnano il paesaggio. La passeggiata porta il visitatore anche nei boschi e negli stagni adiacenti al villaggio.

Español :

La Caillaudière, cerca del bosque de Lancosme, se estableció en el siglo XVIII en torno a la industria de la forja, como demuestran el antiguo coronamiento y otros restos que marcan el paisaje. El paseo también lleva al visitante a los bosques y estanques adyacentes al pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-10 par SIT Centre-Val de Loire