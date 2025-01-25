La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine du Coudreau Vendœuvres Indre

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine du Coudreau Vendœuvres Indre vendredi 1 août 2025.

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine du Coudreau A cheval

La Brenne à cheval circuits en marguerite au départ du domaine du Coudreau Le Coudreau 36500 Vendœuvres Indre Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Au cœur de la forêt de Lancosme, sur un domaine privé de 330ha, Nathalie et Emmanuel vous accueillent avec votre monture pour la découverte de quatre boucles praticable en attelage autour de la nature et du bâti.

+33 2 54 39 37 49

English : Around the Coudreau domain Bed and Breakfast

In the heart of the forest of Lancosme, on a private estate of 330ha, Nathalie and Emmanuel welcome you with your horse for the discovery of four loops practicable in a carriage around nature and buildings.

Deutsch :

Im Herzen des Waldes von Lancosme, auf einem 330 ha großen Privatgelände, empfangen Nathalie und Emmanuel Sie und Ihr Pferd zur Entdeckung von vier mit dem Gespann befahrbaren Rundwegen rund um die Natur und die Bauwerke.

Italiano :

Nel cuore della foresta di Lancosme, in una tenuta privata di 330 ettari, Nathalie ed Emmanuel accolgono voi e il vostro cavallo per scoprire quattro percorsi intorno alla natura e agli edifici.

Español :

En el corazón del bosque de Lancosme, en una finca privada de 330ha, Nathalie y Emmanuel le dan la bienvenida a usted y a su caballo para descubrir cuatro bucles alrededor de la naturaleza y de los edificios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-25 par SIT Centre-Val de Loire