111e Salon de l’École Française, Carré à la Farine, Versailles

Informations pratiques

111e Salon de l’École Française 15 – 20 septembre Carré à la Farine Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T11:00:00+02:00 – 2026-09-15T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Salon de l’École française présente une cinquantaine d’artistes contemporains renommés ou sélectionnés pour la qualité de leurs œuvres.

Les invités d’honneur sont le peintre André Jude et la sculptrice Sophie Jouan.

Depuis 1903, l’association du Salon de l’École française soutient par son exposition annuelle la promotion des œuvres d’artistes. Au cours du 20e siècle ce fut un grand Salon parisien, et depuis quelques années il se tient dans la Ville royale. Il attire un public abondant par son alliance de tradition, modernité, et goût du Beau !

Nous vous attendons nombreux pour ce moment unique du mois de septembre 2026 à Versailles, lors de la fête du patrimoine : vous y verrez la création d’aujourd’hui ! Un rendez-vous devenu incontournable depuis les grands succès des précédents Salons.

Vernissage : Samedi 19 septemre de 15h à 19h.

Carré à la Farine 70bis rue de la paroisse 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « salonecolefrancaise@gmail.com »}]

Le Salon de l’École française revient cet automne avec une sélection de 55 artistes. Le haut niveau d’exigence et la variété des œuvres sont la recette de son succès annuel.

© André Jude et Sophie Jouan