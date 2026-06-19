Melle

11e Biennale internationale d’art contemporain de Melle Bruissements patients

Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-06-27

Sous la direction de Jan Kopp, la 11e édition de la Biennale se déploiera dans toute la ville avec près de 53 artistes. Résonnant avec un monde rural préoccupé par l’eau et le dérèglement climatique, les propositions d’artistes issus d’horizons géographiques multiples (Algérie, Iran, Liban, Brésil, Allemagne, Autriche, Hongrie, Lituanie, République Tchèque, Belgique, France…) sollicitent des notions comme la lenteur face à l’urgence, l’évanouissement ou l’effacement. Récurrentes dans le parcours de l’exposition, les figures du cercle de la spirale évoquent un tourbillon ou la vitalité d’une présence agissante. Dans un mouvement lent et avec persévérance, les artistes portent la voix, résolument, en un concert de Bruissements Patients.

Tout Public

Gratuit .

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 10

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English : 11e Biennale internationale d’art contemporain de Melle Bruissements patients

L’événement 11e Biennale internationale d’art contemporain de Melle Bruissements patients Melle a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pays Mellois