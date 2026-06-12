Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique Salle Associative à côté de l’Abri Communal Melle
Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique Salle Associative à côté de l’Abri Communal Melle samedi 20 juin 2026.
Melle
Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique
Salle Associative à côté de l’Abri Communal Rue du Pont de Pérouzeau Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Feu de la St-Jean, dans le cadre de la fête de la musique.
Soirée animée par Les Pist’Alu
Food Truck Buvette sur place
Venez nombreux. .
Salle Associative à côté de l’Abri Communal Rue du Pont de Pérouzeau Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 43 03 43 seppaizayletort@gmail.com
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English : Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique
L’événement Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique Melle a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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