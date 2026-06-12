Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique Salle Associative à côté de l’Abri Communal Melle samedi 20 juin 2026.

Melle

Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique

Salle Associative à côté de l’Abri Communal Rue du Pont de Pérouzeau Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Feu de la St-Jean, dans le cadre de la fête de la musique.

Soirée animée par Les Pist’Alu

Food Truck Buvette sur place

Venez nombreux. .

Salle Associative à côté de l’Abri Communal Rue du Pont de Pérouzeau Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 43 03 43 seppaizayletort@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique

L’événement Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique Melle a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois