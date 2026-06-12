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Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique Salle Associative à côté de l’Abri Communal Melle

Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique Salle Associative à côté de l’Abri Communal Melle

Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique Salle Associative à côté de l’Abri Communal Melle samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle Associative à côté de l'Abri Communal

Adresse : Rue du Pont de Pérouzeau

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Melle

Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique

Salle Associative à côté de l’Abri Communal Rue du Pont de Pérouzeau Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Feu de la St-Jean, dans le cadre de la fête de la musique.
Soirée animée par Les Pist’Alu
Food Truck Buvette sur place
Venez nombreux.   .

Salle Associative à côté de l’Abri Communal Rue du Pont de Pérouzeau Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 43 03 43  seppaizayletort@gmail.com

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English : Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique

L’événement Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique Melle a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois

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