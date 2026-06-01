Balade en petit train Melle-Sepvret à la source du Marais Poitevin Melle
Balade en petit train Melle-Sepvret à la source du Marais Poitevin Melle samedi 20 juin 2026.
Melle
Balade en petit train Melle-Sepvret à la source du Marais Poitevin
Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Programme de la journée
– Se présenter au à 9h30 au Mettulum à Melle (départ 10h)
– Balade en petit train sur 10kms puis marche de 3 ou 6kms.
– Pique-nique tiré du sac à Sepvret
– Retour en petit train par le chein de Saint Jacques vers 16h30. .
Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 67 83 65 vegliapascal@hotmail.fr
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English : Balade en petit train Melle-Sepvret à la source du Marais Poitevin
L’événement Balade en petit train Melle-Sepvret à la source du Marais Poitevin Melle a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Pays Mellois
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