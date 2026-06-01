Melle

Le village des droits

Salle Jacques Prévert Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 13:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Le pôle solidarité de Mellois en Poitou via le Contrat Local de Santé (CLS) des communautés de communes Mellois en Poitou et Haut Val de Sèvre organise un grand forum regroupant plus de 50 structures partenaires, pour permettre aux habitants du territoire de connaître leurs droits sur des thèmes variés comme la santé, l’emploi et la formation, le logement… .

Salle Jacques Prévert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 02 90

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English : Le village des droits

L’événement Le village des droits Melle a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays Mellois