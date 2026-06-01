Festival CinéQueer+ le melies Melle
Festival CinéQueer+ le melies Melle vendredi 19 juin 2026.
Melle
Festival CinéQueer+
le melies Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Première édition d’un festival cinéma dédié à la culture queer au travers de films de fiction, documentaires, court-métrages… Trois jours durant lesquels vous pourrez également profiter de diverses animations. Programmation sur notre site internet.
Payant. .
le melies Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 emelies.melle@orange.fr
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English : Festival CinéQueer+
L’événement Festival CinéQueer+ Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois
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