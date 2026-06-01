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Festival CinéQueer+ le melies Melle

Festival CinéQueer+ le melies Melle

Festival CinéQueer+ le melies Melle vendredi 19 juin 2026.

Lieu : le melies

Adresse : Place Bujault

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Melle

Festival CinéQueer+

le melies Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-19

Première édition d’un festival cinéma dédié à la culture queer au travers de films de fiction, documentaires, court-métrages… Trois jours durant lesquels vous pourrez également profiter de diverses animations. Programmation sur notre site internet.

Payant.   .

le melies Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83  emelies.melle@orange.fr

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English : Festival CinéQueer+

L’événement Festival CinéQueer+ Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois

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