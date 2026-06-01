Festival CinéQueer+ le melies Melle

Melle

Festival CinéQueer+

le melies Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Première édition d’un festival cinéma dédié à la culture queer au travers de films de fiction, documentaires, court-métrages… Trois jours durant lesquels vous pourrez également profiter de diverses animations. Programmation sur notre site internet.

Payant. .

le melies Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 emelies.melle@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival CinéQueer+

L’événement Festival CinéQueer+ Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois