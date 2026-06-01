Melle

Ciné-Rencontre Alice au pays des colons

pladce Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 20:15:00

fin : 2026-06-22 23:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Rencontre visio avec le réalisateur Yanis Mhamdi à la suite de la projection du film Alice au pays des Colons.

Soirée proposée et animée par Bobines Rebelles. .

pladce Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

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English : Ciné-Rencontre Alice au pays des colons

L’événement Ciné-Rencontre Alice au pays des colons Melle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois