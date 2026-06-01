Ciné-Rencontre Alice au pays des colons Melle
Ciné-Rencontre Alice au pays des colons Melle lundi 22 juin 2026.
Melle
Ciné-Rencontre Alice au pays des colons
pladce Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 20:15:00
fin : 2026-06-22 23:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Rencontre visio avec le réalisateur Yanis Mhamdi à la suite de la projection du film Alice au pays des Colons.
Soirée proposée et animée par Bobines Rebelles. .
pladce Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-Rencontre Alice au pays des colons
L’événement Ciné-Rencontre Alice au pays des colons Melle a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Melle (Deux-Sèvres)
- Festival CinéQueer+ le melies Melle 19 juin 2026
- Balade en petit train Melle-Sepvret à la source du Marais Poitevin Melle 20 juin 2026
- Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique Salle Associative à côté de l’Abri Communal Melle 20 juin 2026
- Fête de la musique · JMI’MAGINE Booggy Snack Melle 20 juin 2026
- Le village des droits Melle 24 juin 2026