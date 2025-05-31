11e Rencontres Géopolitiques de Trouville-sur-Mer — L’Europe sera-t-elle puissance ? Casino Barrière Trouville Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

11e Rencontres Géopolitiques de Trouville-sur-Mer — L’Europe sera-t-elle puissance ?

Casino Barrière Trouville Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Du 18 au 20 septembre, le Salon des Gouverneurs du Casino Barrière à Trouville-sur-Mer accueille la 11e édition des Rencontres Géopolitiques. Tables rondes et débats sur L’Europe sera-t-elle puissance ? , avec le Royaume-Uni invité. Entrée libre dans la limite des places.

Chaque automne, Trouville-sur-Mer accueille l’un des rendez-vous intellectuels les plus exigeants de la région. Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, le Salon des Gouverneurs du Casino Barrière accueille la 11e édition des Rencontres Géopolitiques, orchestrées par Frédéric Encel, avec pour question centrale cette année L’Europe sera-t-elle puissance ? Le Royaume-Uni est le pays invité de cette édition.

Depuis 2016, ces rencontres réunissent experts, universitaires, journalistes, historiens, écrivains et responsables politiques pour trois jours de tables rondes, projections, débats et dédicaces autour des grandes questions internationales. L’ambition est claire rendre la géopolitique accessible à tous, dans un espace de dialogue ouvert et rigoureux. Une journée est par ailleurs consacrée aux scolaires, avant que le programme grand public ne prenne le relais pour trois jours consécutifs.

L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles.

Infos pratiques

– Dates du vendredi 18 au dimanche 20 septembre

– Lieu Salon des Gouverneurs, Casino Barrière Trouville, Trouville-sur-Mer

– Entrée libre, dans la limite des places disponibles

– Programme complet trouville.fr/rencontresgeopolitiques .

Casino Barrière Trouville Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : 11e Rencontres Géopolitiques de Trouville-sur-Mer — L’Europe sera-t-elle puissance ?

From 18 to 20 September, the Salon des Gouverneurs at the Casino Barrière in Trouville-sur-Mer will be hosting the 11th Rencontres Géopolitiques. Round tables and debates on Will Europe be a Power? , with the United Kingdom invited. Admission free, subject to availability.

L’événement 11e Rencontres Géopolitiques de Trouville-sur-Mer — L’Europe sera-t-elle puissance ? Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Trouville