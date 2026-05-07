11e SALON MINERAUX FOSSILES BIJOUX de MERIGNAC (Gironde) Château Luchey-Halde Mérignac

Informations pratiques

HEXAGONE MINERAL vous donne rendez-vous les 24 et 25 octobre 2026 pour le 11e Salon Minéraux Fossiles et Bijoux de Mérignac (Gironde). Cet événement se déroulera au Château Luchey-Halde situé 17, avenue du Maréchal Joffre (quartier d’Arlac). Pour animer ce salon, entre 15 et 20 exposants professionnels ou amateurs présenteront au public leurs dernières nouveautés en provenance du monde entier mais aussi des quatre coins de France. Comme dans tous nos salons, un très large choix de minéraux, fossiles et bijoux sera proposé à la vente pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Pour répondre toujours plus aux attentes du public, un service d’expertise gratuite sera aussi proposée par l’organisateur à celles et ceux qui souhaitent faire déterminer leurs découvertes minéralogiques ou paléontologiques. Ce rendez-vous incontournable de l’agglomération bordelaise devrait réunir de très nombreux passionnés de la région. Nous mettons tout en œuvre pour que ce week-end remplisse d’émerveillement les passionnés tout en sensibilisant les néophytes et les plus jeunes !

Ouverture au public : de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Tarif visiteurs : 4 € pour les plus de 12 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Stationnement : parking gratuit !