12 études de Chopin Fontaine Culture Paris

Liam Ryan Dugelay,

pianiste franco canadien, obtient son Diplôme d’Études musicales au CRR

de Paris en piano dans la classe d’Hugues Leclere Il poursuit ensuite

ses études en tant qu’artiste en résidence dans la classe de Louis

Lortie à la Chapelle musicale Reine Élisabeth et au Conservatoire Royal

de Bruxelles (côté flamand) auprès d’Aleksandar Madzar où il obtient sa

licence de piano solo. Il étudie actuellement à l’Université des Arts et

du Spectacle de Vienne dans la classe d’Avedis Kouyoumdjian.

En

2025, il fait ses débuts à l’opéra de Dresde avec les vents solistes de

la Staatskapelle de Dresde. Avec le violoniste Leonhardt Baumgartner,

il enregistre en live pour la radio bavaroise (BR Klassik on Stage). Il

fait ses débuts viennois à l’Erhbar Chamber Music Society et au

Konzerthaus Blaibach en collaboration avec le Konzerthaus de Vienne. Il

se produit avec chanteurs au musée des beaux arts de Hambourg et

Bruxelles ainsi qu’au festival de Stavelot, Schwartsche Villa Berlin…

Programme :

J.S. Bach – Suite anglaise BWV 811 n°6 en ré mineur

Beethoven – Sonate en do majeur op.2 n°3 1er mouvement

Bartók – Élégie op.8b n° 1

Chopin – 12 Études op.10

Le jeune pianiste Liam Dugelay impressionne par sa virtuosité et sa sensibilité vibrante. Il aborde le sommet des 12 Études op. 10 de Chopin …

Le dimanche 12 avril 2026

de 18h00 à 19h30

payant

Tarif plein: 25 €

Tarif réduit: 15€ (étudiant, moins de 18 ans, demandeurs d’emploi)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T18:00:00+02:00_2026-04-12T19:30:00+02:00

Fontaine Culture 21 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris

https://www.fontaineculture.com/concerts +33984155249 fontaineculture@free.fr



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