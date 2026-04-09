12 études de Chopin Fontaine Culture Paris
12 études de Chopin Fontaine Culture Paris dimanche 12 avril 2026.
Liam Ryan Dugelay,
pianiste franco canadien, obtient son Diplôme d’Études musicales au CRR
de Paris en piano dans la classe d’Hugues Leclere Il poursuit ensuite
ses études en tant qu’artiste en résidence dans la classe de Louis
Lortie à la Chapelle musicale Reine Élisabeth et au Conservatoire Royal
de Bruxelles (côté flamand) auprès d’Aleksandar Madzar où il obtient sa
licence de piano solo. Il étudie actuellement à l’Université des Arts et
du Spectacle de Vienne dans la classe d’Avedis Kouyoumdjian.
En
2025, il fait ses débuts à l’opéra de Dresde avec les vents solistes de
la Staatskapelle de Dresde. Avec le violoniste Leonhardt Baumgartner,
il enregistre en live pour la radio bavaroise (BR Klassik on Stage). Il
fait ses débuts viennois à l’Erhbar Chamber Music Society et au
Konzerthaus Blaibach en collaboration avec le Konzerthaus de Vienne. Il
se produit avec chanteurs au musée des beaux arts de Hambourg et
Bruxelles ainsi qu’au festival de Stavelot, Schwartsche Villa Berlin…
Programme :
J.S. Bach – Suite anglaise BWV 811 n°6 en ré mineur
Beethoven – Sonate en do majeur op.2 n°3 1er mouvement
Bartók – Élégie op.8b n° 1
Chopin – 12 Études op.10
Le jeune pianiste Liam Dugelay impressionne par sa virtuosité et sa sensibilité vibrante. Il aborde le sommet des 12 Études op. 10 de Chopin …
Le dimanche 12 avril 2026
de 18h00 à 19h30
payant
Tarif plein: 25 €
Tarif réduit: 15€ (étudiant, moins de 18 ans, demandeurs d’emploi)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-12T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-12T18:00:00+02:00_2026-04-12T19:30:00+02:00
Fontaine Culture 21 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris
https://www.fontaineculture.com/concerts +33984155249 fontaineculture@free.fr
Afficher la carte du lieu Fontaine Culture et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026