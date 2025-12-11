12 hures vélo D58 Magny-Cours

12 hures vélo

D58 Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre

Début : 2026-05-01 12:00:00

fin : 2026-05-01

2026-05-01

Initié par le Département de la Nièvre, dans une volonté de promouvoir le patrimoine local en alliant l’activité physique, l’innovation et le dépassement de soi.

Ce nouveau rendez-vous incontournable sera organisé par La French Run Evénements, basée à Nevers, en collaboration avec les équipes du Circuit International de Nevers Magny-Cours.

Ouverte à tous, cette compétition en nocturne offre une opportunité rare de pédaler sur une piste d’exception, habituellement réservée aux sports mécaniques.

