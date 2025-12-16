BELGIAN GENTLEMAN DRIVERS CLUB 2026 Magny-Cours
BELGIAN GENTLEMAN DRIVERS CLUB 2026 Magny-Cours samedi 16 mai 2026.
BELGIAN GENTLEMAN DRIVERS CLUB 2026
Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17 23:30:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-17
Évènement accessible gratuitement.
Le Belgian Gentlemen Drivers Club fait étape au Circuit de Nevers Magny-Cours les 16 & 17 Mai 2026. Passionnés de sport automobile, les pilotes viennent partager leur passion et tester leur voiture sur la piste nivernaise.
L’épreuve Magny-Cours 200 a le statut d’épreuve OPEN.
Elle est composée des séries Belgian Gentleman Drivers Championship, 2CV Racing Cup, C1 Racing Cup.
©Circuit de Nevers Magny-Cours .
Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 21 80 00 circuit@bgdc.be
English : BELGIAN GENTLEMAN DRIVERS CLUB 2026
L’événement BELGIAN GENTLEMAN DRIVERS CLUB 2026 Magny-Cours a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Saint-Pierre Magny-Cours