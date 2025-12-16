BELGIAN GENTLEMAN DRIVERS CLUB 2026 Magny-Cours

BELGIAN GENTLEMAN DRIVERS CLUB 2026

Circuit de Nevers Magny-Cours

Gratuit

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

2026-05-16 2026-05-17

Évènement accessible gratuitement.

Le Belgian Gentlemen Drivers Club fait étape au Circuit de Nevers Magny-Cours les 16 & 17 Mai 2026. Passionnés de sport automobile, les pilotes viennent partager leur passion et tester leur voiture sur la piste nivernaise.

L’épreuve Magny-Cours 200 a le statut d’épreuve OPEN.

Elle est composée des séries Belgian Gentleman Drivers Championship, 2CV Racing Cup, C1 Racing Cup.

Circuit de Nevers Magny-Cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

