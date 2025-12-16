Fun Racing Cars D58 Magny-Cours
Fun Racing Cars D58 Magny-Cours samedi 23 mai 2026.
Fun Racing Cars
D58 Circuit Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre
Gratuit
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24 23:30:00
2026-05-23 2026-05-24
Évènement accessible gratuitement.
Le terrain de jeu des courses d’endurance FUN CUP et LIGIER JS CUP FRANCE
Des week-ends de plaisir, une ambiance des plus conviviales, du roulage en quantité, deux formules monotypes différentes pour qu’il y en ait pour tous les goûts, tous les niveaux, sur les plus beaux circuits de France et d’ailleurs…
bref les FUN RACING CARS sont faites pour vous !
@Circuit de Nevers Magny-Cours .
English : Fun Racing Cars
