Fun Racing Cars D58 Magny-Cours

Fun Racing Cars

D58 Circuit Nevers Magny-Cours Magny-Cours Nièvre

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24 23:30:00

2026-05-23 2026-05-24

Évènement accessible gratuitement.

Le terrain de jeu des courses d’endurance FUN CUP et LIGIER JS CUP FRANCE

Des week-ends de plaisir, une ambiance des plus conviviales, du roulage en quantité, deux formules monotypes différentes pour qu’il y en ait pour tous les goûts, tous les niveaux, sur les plus beaux circuits de France et d’ailleurs…

bref les FUN RACING CARS sont faites pour vous !

D58 Circuit Nevers Magny-Cours Magny-Cours 58470 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 5 55 25 27 26

