120 ans du Musée Historique Inventer, réinventer son musée Haguenau
mercredi 1 juillet 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
120 ans du Musée Historique Inventer, réinventer son musée
9 rue du Maréchal Foch Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-09-15 12:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-09-16
Pour ses 120 ans, le Musée Historique de Haguenau ouvre une saison culturelle intitulée Inventer, réinventer son musée . Trois expositions temporaires marquent cet anniversaire.
Pour ses 120 ans, le Musée Historique de Haguenau ouvre une saison culturelle intitulée Inventer, réinventer son musée . Trois expositions temporaires, prolongées jusqu’au 4 octobre 2026, marqueront cet anniversaire
– Rassembler les savoirs l’histoire de la création du premier musée de Haguenau, inauguré en 1905.
– Partager l’art de la céramique de Léon Elchinger une centaine de pièces issues de la donation Syring, enrichissant le musée de plus de 2000 céramiques.
– Photographies de Haguenau une immersion dans la ville au temps de la construction du musée-bibliothèque.
Le dimanche, tous au musée ! Les musées de Haguenau proposent des visites et des conférences autour de leurs collections permanentes et leurs expositions temporaires.
– Chaque 2e dimanche du mois au Musée Alsacien
– Chaque 4e dimanche du mois au Musée Historique
– Rendez-vous à 15h à l’entrée du musée. Programme détaillé à retrouver dans le brochure de saison. .
9 rue du Maréchal Foch Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 29 39 musees-archives@agglo-haguenau.fr
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English :
To celebrate its 120th anniversary, the Musée Historique de Haguenau is launching a cultural season entitled Inventing, reinventing your museum . Three temporary exhibitions mark the anniversary.
L’événement 120 ans du Musée Historique Inventer, réinventer son musée Haguenau a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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