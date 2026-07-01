Informations pratiques

Haguenau

120 ans du Musée Historique Inventer, réinventer son musée

9 rue du Maréchal Foch Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-09-15 12:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-09-16

Pour ses 120 ans, le Musée Historique de Haguenau ouvre une saison culturelle intitulée Inventer, réinventer son musée . Trois expositions temporaires marquent cet anniversaire.

Pour ses 120 ans, le Musée Historique de Haguenau ouvre une saison culturelle intitulée Inventer, réinventer son musée . Trois expositions temporaires, prolongées jusqu’au 4 octobre 2026, marqueront cet anniversaire

– Rassembler les savoirs l’histoire de la création du premier musée de Haguenau, inauguré en 1905.

– Partager l’art de la céramique de Léon Elchinger une centaine de pièces issues de la donation Syring, enrichissant le musée de plus de 2000 céramiques.

– Photographies de Haguenau une immersion dans la ville au temps de la construction du musée-bibliothèque.

Le dimanche, tous au musée ! Les musées de Haguenau proposent des visites et des conférences autour de leurs collections permanentes et leurs expositions temporaires.

– Chaque 2e dimanche du mois au Musée Alsacien

– Chaque 4e dimanche du mois au Musée Historique

– Rendez-vous à 15h à l’entrée du musée. Programme détaillé à retrouver dans le brochure de saison. .

9 rue du Maréchal Foch Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 29 39 musees-archives@agglo-haguenau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate its 120th anniversary, the Musée Historique de Haguenau is launching a cultural season entitled Inventing, reinventing your museum . Three temporary exhibitions mark the anniversary.

L’événement 120 ans du Musée Historique Inventer, réinventer son musée Haguenau a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau