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1,2,3… Ciné! En vacances LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET INDIEN Château-Renard

jeudi 27 août 2026 · Château-Renard

1,2,3… Ciné! En vacances LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET INDIEN Château-Renard

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
10:45:00
Adresse
28 Place du Vieux Marché
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif

Château-Renard

1,2,3… Ciné! En vacances LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET INDIEN

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:45:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Ciné-atelier jeune public (123 ciné en vacances)
Cet été laissez-vous emporter dans des aventures autour du monde avec des personnages haut en couleur et participer à l’atelier Cahier d’activité . L’atelier sera animé par la médiatrice cinéma du Vox.
Atelier dès 5 ans JEUDI 27 AOÛT 10h45   .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98  levox@levox.fr

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English :

Cin%E9—Workshop for Young Audiences (123 Cin%E9 on Vacation)

L’événement 1,2,3… Ciné! En vacances LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET INDIEN Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-03 par OT 3CBO

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