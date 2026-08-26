1,2,3… Ciné! En vacances LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET INDIEN Château-Renard
jeudi 27 août 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
1,2,3… Ciné! En vacances LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET INDIEN
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:45:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Ciné-atelier jeune public (123 ciné en vacances)
Cet été laissez-vous emporter dans des aventures autour du monde avec des personnages haut en couleur et participer à l’atelier Cahier d’activité . L’atelier sera animé par la médiatrice cinéma du Vox.
Atelier dès 5 ans JEUDI 27 AOÛT 10h45 .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98 levox@levox.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cin%E9—Workshop for Young Audiences (123 Cin%E9 on Vacation)
L’événement 1,2,3… Ciné! En vacances LES GRANDES VACANCES DE COWBOY ET INDIEN Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-03 par OT 3CBO
À voir aussi à Château-Renard (Loiret)
- Atelier créatif Le carnet de vos vacances Château-Renard 26 août 2026
- Club Lecture adulte Château-Renard 26 août 2026
- Après Midi Jeux de société Château-Renard 27 août 2026
- Atelier Contes et Mythes du ciel Château-Renard 28 août 2026
- Les dévoreurs de culture Château-Renard 28 août 2026