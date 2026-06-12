12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac Melle dimanche 19 juillet 2026.

Melle

12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac

Préau de la salle des fêtes Melle Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

La 12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac, à Saint Martin-lès-Melle, est une journée conviviale placée sous le signe du partage. Au programme cuisson de la célèbre omelette géante, tombola et animations, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Préau de la salle des fêtes de Saint Martin-lès-Melle

Tout public

Payant .

Préau de la salle des fêtes Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 06 95

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English : 12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac

L’événement 12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois