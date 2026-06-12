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12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac Melle

12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac Melle

12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac Melle dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Préau de la salle des fêtes

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Melle

12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac

Préau de la salle des fêtes Melle Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

La 12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac, à Saint Martin-lès-Melle, est une journée conviviale placée sous le signe du partage. Au programme cuisson de la célèbre omelette géante, tombola et animations, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Préau de la salle des fêtes de Saint Martin-lès-Melle
Tout public
Payant   .

Préau de la salle des fêtes Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 06 95 

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English : 12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac

L’événement 12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois

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