12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac Melle
12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac Melle dimanche 19 juillet 2026.
Melle
12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac
Préau de la salle des fêtes Melle Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19
La 12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac, à Saint Martin-lès-Melle, est une journée conviviale placée sous le signe du partage. Au programme cuisson de la célèbre omelette géante, tombola et animations, dans une ambiance festive et chaleureuse.
Préau de la salle des fêtes de Saint Martin-lès-Melle
Tout public
Payant .
Préau de la salle des fêtes Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 06 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac
L’événement 12e édition de l’Omelette Géante du Bouchet du Nac Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Melle (Deux-Sèvres)
- Festival CinéQueer+ le melies Melle 19 juin 2026
- Balade en petit train Melle-Sepvret à la source du Marais Poitevin Melle 20 juin 2026
- Feu de la Saint Jean dans le cadre de la fête de la musique Salle Associative à côté de l’Abri Communal Melle 20 juin 2026
- Fête de la musique · JMI’MAGINE Booggy Snack Melle 20 juin 2026
- Ciné-Rencontre Alice au pays des colons Melle 22 juin 2026