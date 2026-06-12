Les Estivales d’ArtenetrA Saint-Hilaire Melle
Les Estivales d’ArtenetrA Saint-Hilaire Melle vendredi 24 juillet 2026.
Melle
Les Estivales d’ArtenetrA
Saint-Hilaire Eglise Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Un programme virtuose pour violon seul autour de la Partita n°2 de Jean-Sébastien Bach par Fedor Rudin.
Bach-Isaye, Fredor Rudin, Violin.
Billetterie artenetra.com et sur chaque lieu, 1h avant le début du concert. .
Saint-Hilaire Eglise Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival@artenetra.com
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English : Les Estivales d’ArtenetrA
L’événement Les Estivales d’ArtenetrA Melle a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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