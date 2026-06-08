ArtenetrA Anaëlle Gregorutti, Victor-Hugo Villena Melle
ArtenetrA Anaëlle Gregorutti, Victor-Hugo Villena Melle dimanche 12 juillet 2026.
Melle
ArtenetrA Anaëlle Gregorutti, Victor-Hugo Villena
Eglise Saint-Pierre Melle Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 15:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Je vous propose un voyage musical allant de l’Argentine à la France en passant par l’Espagne et l’Italie, entre mélodies et extraits d’opéras.
Billetterie artenetra.com et sur chaque lieu, 1h avant le début du concert. .
Eglise Saint-Pierre Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival@artenetra.com
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English : ArtenetrA Anaëlle Gregorutti, Victor-Hugo Villena
L’événement ArtenetrA Anaëlle Gregorutti, Victor-Hugo Villena Melle a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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