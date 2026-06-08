Melle

ArtenetrA Anaëlle Gregorutti, Victor-Hugo Villena

Eglise Saint-Pierre Melle Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 15:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Je vous propose un voyage musical allant de l’Argentine à la France en passant par l’Espagne et l’Italie, entre mélodies et extraits d’opéras.

Billetterie artenetra.com et sur chaque lieu, 1h avant le début du concert. .

Eglise Saint-Pierre Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival@artenetra.com

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English : ArtenetrA Anaëlle Gregorutti, Victor-Hugo Villena

L’événement ArtenetrA Anaëlle Gregorutti, Victor-Hugo Villena Melle a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois