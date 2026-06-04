Marché fermier avec le Plancher des Valses Parc de la Garenne Melle

Melle

Marché fermier avec le Plancher des Valses

Parc de la Garenne Mairie Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Rendez-vous incontournable de l’été Mellois, ce marché vous permet de découvrir les produits de nos artisans et producteurs locaux et de profiter des différentes offres de restauration, le tout en écoutant la musique proposée par le Plancher des Valses. .

Parc de la Garenne Mairie Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine plancherdesvalses@gmail.com

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English : Marché fermier avec le Plancher des Valses

L’événement Marché fermier avec le Plancher des Valses Melle a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pays Mellois