Les Estivales d’ArtenetrA Spectacle-lecture Madame Pylinska et le Secret de Chopin pl. bujault Melle samedi 1 août 2026.

Melle

Les Estivales d’ArtenetrA Spectacle-lecture Madame Pylinska et le Secret de Chopin

pl. bujault Metullum Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez à la rencontre du célèbre écrivain Eric- Emmanuel Schmitt accompagné au piano par Nicolas Stavy.

Spectacle suivi d’une rencontre-signature en partenariat avec la librairie Le Matoulu. .

pl. bujault Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival@artenetra.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Estivales d’ArtenetrA Spectacle-lecture Madame Pylinska et le Secret de Chopin

L’événement Les Estivales d’ArtenetrA Spectacle-lecture Madame Pylinska et le Secret de Chopin Melle a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois