Les Estivales d’ArtenetrA Spectacle-lecture Madame Pylinska et le Secret de Chopin pl. bujault Melle
Les Estivales d’ArtenetrA Spectacle-lecture Madame Pylinska et le Secret de Chopin pl. bujault Melle samedi 1 août 2026.
Melle
Les Estivales d’ArtenetrA Spectacle-lecture Madame Pylinska et le Secret de Chopin
pl. bujault Metullum Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez à la rencontre du célèbre écrivain Eric- Emmanuel Schmitt accompagné au piano par Nicolas Stavy.
Spectacle suivi d’une rencontre-signature en partenariat avec la librairie Le Matoulu. .
pl. bujault Metullum Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival@artenetra.com
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English : Les Estivales d’ArtenetrA Spectacle-lecture Madame Pylinska et le Secret de Chopin
L’événement Les Estivales d’ArtenetrA Spectacle-lecture Madame Pylinska et le Secret de Chopin Melle a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
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