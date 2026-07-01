Spectacle ODILE — L’ODYSSÉE Melle
dimanche 19 juillet 2026 · Melle
Informations pratiques
Melle
Spectacle ODILE — L’ODYSSÉE
Le Grand Chatelier Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Comme chaque dimanche, la guinguette sera ouverte de 12h à 20h, au bord de l’eau, avec de quoi boire, grignoter, manger, se poser, profiter du lieu…
Et à 18h, on accueillera La Part Belle Compagnie avec leur spectacle
ODILE — L’ODYSSÉE
Un spectacle entre burlesque et poésie, à la fois touchant, sincère et complètement décalé.
À travers différentes formes visuelles et théâtralisées, les personnages retracent l’histoire d’Odile… et autant vous dire que ça promet un joli moment, drôle, sensible et surprenant.
Le spectacle aura lieu pendant la guinguette, donc vous pouvez venir avant, vous installer tranquillement, boire un verre, manger un morceau, profiter du cadre… puis vous laisser embarquer dans l’univers d’Odile à 18h.
La participation est libre mais nécessaire, pour soutenir les artistes et permettre à ce genre de moments vivants d’exister ici. .
Le Grand Chatelier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@legrandchatelier.com
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English : Spectacle ODILE — L’ODYSSÉE
L’événement Spectacle ODILE — L’ODYSSÉE Melle a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays Mellois
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