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Dans la Cave de Vigeois ! Melle

jeudi 16 juillet 2026 · Melle

Dans la Cave de Vigeois ! Melle

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
79500 Melle
Département
Deux-Sèvres
Tarif
6 6 Tarif de base plein tarif

Melle

Dans la Cave de Vigeois !

Melle Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Dans la Cave de Vigeois !
Une nocturne théâtralisée dans la cave du Grand Châtelier, avec Les Promenades d’Alex.
Cet été, le Prieur Vigeois revient du XIIe siècle pour nous embarquer dans une soirée pleine d’histoires, d’humour et de petits secrets bien gardés.
Au programme
Moyen Âge, expressions françaises nées à cette époque, architecture, plantes médicinales, anecdotes historiques… le tout dans l’ambiance unique de la cave du Grand Châtelier.
Et comme le Prieur Vigeois ne dévoilera pas tous ses secrets en une seule fois, chaque jeudi aura ses propres histoires à découvrir.
Arrivée conseillée 19h30
Pour profiter du bar et de la restauration sur place avant la nocturne.
Début de la nocturne 20h00
⏳ Durée environ 1h30 à 2h
️ Tarifs
Adulte 6 €
6/18 ans 3 €
Moins de 6 ans gratuit
Lieu
Le Grand-Châtelier
Mazières-sur-Béronne, près de Melle
Réservation conseillée   .

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 33 22 06 

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English : Dans la Cave de Vigeois !

L’événement Dans la Cave de Vigeois ! Melle a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pays Mellois

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