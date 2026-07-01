Informations pratiques

Melle

Dans la Cave de Vigeois !

Melle Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Dans la Cave de Vigeois !

Une nocturne théâtralisée dans la cave du Grand Châtelier, avec Les Promenades d’Alex.

Cet été, le Prieur Vigeois revient du XIIe siècle pour nous embarquer dans une soirée pleine d’histoires, d’humour et de petits secrets bien gardés.

Au programme

Moyen Âge, expressions françaises nées à cette époque, architecture, plantes médicinales, anecdotes historiques… le tout dans l’ambiance unique de la cave du Grand Châtelier.

Et comme le Prieur Vigeois ne dévoilera pas tous ses secrets en une seule fois, chaque jeudi aura ses propres histoires à découvrir.

Arrivée conseillée 19h30

Pour profiter du bar et de la restauration sur place avant la nocturne.

Début de la nocturne 20h00

⏳ Durée environ 1h30 à 2h

️ Tarifs

Adulte 6 €

6/18 ans 3 €

Moins de 6 ans gratuit

Lieu

Le Grand-Châtelier

Mazières-sur-Béronne, près de Melle

Réservation conseillée .

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 33 22 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dans la Cave de Vigeois !

L’événement Dans la Cave de Vigeois ! Melle a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pays Mellois