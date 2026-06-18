Balade et musique sous les arbres Le Lavoir de Loubeau Melle samedi 25 juillet 2026.

Melle

Balade et musique sous les arbres

Le Lavoir de Loubeau Chemin de Loubeau Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Sous la houlette poético-scientifique de Pierre Jozelon auguste jardinier chargé de mission biodiversité de la commune de Melle, la balade sous les arbres de Loubeau est agrémentée de pauses ombragées et chantées par le Trio Marrane. Une rencontre entre nature et chanson médiévale pour réjouir nos esgourdes et alimenter notre curiosité !

Le Lavoir de Loubeau, Melle

Tout public

Gratuit .

Le Lavoir de Loubeau Chemin de Loubeau Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine nat@larondedesjurons.org

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English : Balade et musique sous les arbres

L’événement Balade et musique sous les arbres Melle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois