La ludothèque s’invite dans les quartiers de Melle Melle
jeudi 30 juillet 2026 · Melle
Informations pratiques
Melle
La ludothèque s’invite dans les quartiers de Melle
Rue des Remparts Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 15:30:00
fin : 2026-07-30 18:30:00
Date(s) :
2026-07-30
NOTRE ENVIE POUR CET ÉTÉ Vous offrir des rencontres autour du jeu et de la nature, pleines de convivialité, pour déconnecter !
Venez jouer en plein air, en famille ou entre voisins
• Jeudi 30 juillet — Esplanade Goirand, de 15h30 à 18h30
Renseignements et inscriptions jusqu’au 28 juillet 05 49 29 04 05 — contact.melle@csc79.org .
Rue des Remparts Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 04 05 contact.melle@csc79.org
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English : La ludothèque s’invite dans les quartiers de Melle
L’événement La ludothèque s’invite dans les quartiers de Melle Melle a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pays Mellois
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