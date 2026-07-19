Informations pratiques

Melle

La ludothèque s’invite dans les quartiers de Melle

Rue des Remparts Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 15:30:00

fin : 2026-07-30 18:30:00

Date(s) :

2026-07-30

NOTRE ENVIE POUR CET ÉTÉ Vous offrir des rencontres autour du jeu et de la nature, pleines de convivialité, pour déconnecter !

Venez jouer en plein air, en famille ou entre voisins

• Jeudi 30 juillet — Esplanade Goirand, de 15h30 à 18h30

Renseignements et inscriptions jusqu’au 28 juillet 05 49 29 04 05 — contact.melle@csc79.org .

Rue des Remparts Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 04 05 contact.melle@csc79.org

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English : La ludothèque s’invite dans les quartiers de Melle

L’événement La ludothèque s’invite dans les quartiers de Melle Melle a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pays Mellois