AGENDA · Melle
Atelier gravure Le Trésor Melle
dimanche 19 juillet 2026 · Le Trésor · Melle
Informations pratiques
Melle
Atelier gravure
Le Trésor 6 rue croix paillère Melle Deux-Sèvres
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:30:00
fin : 2026-07-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Gravure sur linoléum.
Débarquez avec une idée à graver et repartez avec les multiples impressions. Dessiner /reporter, creuse, encrer, presser, admirer.
à partir de 14 ans. .
Le Trésor 6 rue croix paillère Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 95 55 81 r.letang@hotmail.fr
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English : Atelier gravure
L’événement Atelier gravure Melle a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays Mellois
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