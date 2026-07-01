Atelier gravure Le Trésor Melle

Informations pratiques

Melle

Atelier gravure

Le Trésor 6 rue croix paillère Melle Deux-Sèvres

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Gravure sur linoléum.

Débarquez avec une idée à graver et repartez avec les multiples impressions. Dessiner /reporter, creuse, encrer, presser, admirer.

à partir de 14 ans. .

Le Trésor 6 rue croix paillère Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 95 55 81 r.letang@hotmail.fr

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English : Atelier gravure

L’événement Atelier gravure Melle a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays Mellois