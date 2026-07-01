Informations pratiques

Melle

La ludothèque s’invite dans les quartiers de Melle

Rue du Tapis Vert Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

NOTRE ENVIE POUR CET ÉTÉ Vous offrir des rencontres autour du jeu et de la nature, pleines de convivialité, pour déconnecter !

Venez jouer en plein air, en famille ou entre voisins

• Mardi 21 juillet — Parc de la Garenne, de 9h à 12h

Renseignements et inscriptions jusqu’au 28 juillet 05 49 29 04 05 — contact.melle@csc79.org .

Rue du Tapis Vert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 04 05 contact.melle@csc79.org

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English : La ludothèque s’invite dans les quartiers de Melle

L’événement La ludothèque s’invite dans les quartiers de Melle Melle a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pays Mellois