Informations pratiques

Melle

Imprime ton mouchoir

Le trésor, 6 rue croix Paillère Melle Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

J’imprime mes mouchoirs en typographie. A votre tour de composer un message avec les caractères typographiques et repartez avec votre mouchoir en tissu unique à usage multiple !

> à partir de 14 ans, sur inscription. .

Le trésor, 6 rue croix Paillère Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 95 55 81 r.letang@hotmail.fr

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English : Imprime ton mouchoir

L’événement Imprime ton mouchoir Melle a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays Mellois