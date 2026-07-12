Imprime ton mouchoir Melle
dimanche 2 août 2026 · Melle
Informations pratiques
Melle
Imprime ton mouchoir
Le trésor, 6 rue croix Paillère Melle Deux-Sèvres
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
J’imprime mes mouchoirs en typographie. A votre tour de composer un message avec les caractères typographiques et repartez avec votre mouchoir en tissu unique à usage multiple !
> à partir de 14 ans, sur inscription. .
Le trésor, 6 rue croix Paillère Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 95 55 81 r.letang@hotmail.fr
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English : Imprime ton mouchoir
L’événement Imprime ton mouchoir Melle a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pays Mellois
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