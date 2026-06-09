12ème édition de Partir en livre Yzeurespace Yzeure
12ème édition de Partir en livre Yzeurespace Yzeure jeudi 16 juillet 2026.
Yzeure
12ème édition de Partir en livre
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Organisé par le Centre National du Livre, le grand festival du livre pour la Jeunesse revient, hors les murs, à Yzeurespace.
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Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com
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English :
Organized by the Centre National du Livre, the major children’s book festival returns to Yzeurespace.
L’événement 12ème édition de Partir en livre Yzeure a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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