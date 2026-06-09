12ème édition de Partir en livre Yzeurespace Yzeure

Yzeure

12ème édition de Partir en livre

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Organisé par le Centre National du Livre, le grand festival du livre pour la Jeunesse revient, hors les murs, à Yzeurespace.

.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 52 48 mediatheque@ville-yzeure.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Centre National du Livre, the major children’s book festival returns to Yzeurespace.

L’événement 12ème édition de Partir en livre Yzeure a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région