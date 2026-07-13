12ème Festival International des Étoiles Symphoniques Verneuil d’Avre et d’Iton

Informations pratiques

Verneuil d’Avre et d’Iton

12ème Festival International des Étoiles Symphoniques

Autour de Verneuil d’Avre et d’Iton Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-10

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-10

12e FESTIVAL INTERNATIONAL « ETOILES SYMPHONIQUE ».

Le Festival « Étoiles Symphoniques » est un événement unique en France qui rassemble chaque année plus de 200 artistes de 6 à 24 ans de jeunes musiciens venus de toutes les régions du pays. Ce festival est une occasion pour ces jeunes talents de se produire sur scène et de partager leur passion pour la musique devant un public fidèle, nombreux et enthousiaste. Le festival Étoiles Symphoniques dans le Sud de l’Eure en Normandie rappelle l’importance de la culture musicale pour les jeunes et pour nous tous. Il promeut la diversité et la tolérance à travers la musique, un langage universel qui transcende les frontières. Le Festival Étoiles Symphoniques affiche cette année pas moins de 60 concerts à son calendrier du 10 au 21 août.

*Lundi 10 août :

– 15h00 Maison de Vie Simone Veil Verneuil d’Avre et d’Iton.

– 18h30 Église Notre-Dame Les Barils.

– 19h00 Église Saint-Denis Piseux.

*Mardi 11 août :

– 15h00 Foyer Val André Le Lesme.

– 18h30 Église Saint-Pierre La Vieille-Lyre.

– 19h00 Église Notre-Dame de l’Assomption Chandai.

– 19h00 Base de loisirs Les Étangs Mesnils-sur-Iton Pique-nique géant.

– 19h30 Verneuil la douce « Générations Virtuoses » Verneuil d’Avre et d’Iton. Réservation obligatoire au 02 58 47 22 42.

*Mercredi 12 août :

– 12h30 Apéro-concert Moulin de Bâlines Bâlines.

– 19h00 Concert d’ouverture Église Sainte-Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton.

*Jeudi 13 août :

– 12h30 Apéro-concert Moulin de Bâlines Bâlines.

– 18h30 Église Saint-Christophe Les Baux-de-Breteuil.

– 19h00 Église Saint-Just Bourth.

– 19h00 La Forge des Arts Senonches.

– 19h00 Château de Chambray Gouville Mesnils-sur-Iton.

*Vendredi 14 août :

– 12h30 Apéro-concert Moulin de Bâlines Bâlines.

– 18h00 Église Saint-Sulpice Saint-Sulpice-sur-Risle.

– 19h00 Église Saint-Gilles La Neuve-Lyre.

– 19h00 Église Saint-Sulpice Breteuil-sur-Iton.

– 21h30 Concert du feu d’artifice Francheville.

*Samedi 15 août :

– 11h00 Animation du marché Place de la Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton.

– 12h30 Apéro-concert Moulin de Bâlines Bâlines.

– 16h00 Brocante de la Gueule d’Enfer Verneuil d’Avre et d’Iton.

– 18h00 Sous les Halles du XIVe siècle La Ferrière-sur-Risle.

– 19h00 Église Sainte-Anne La Saucelle.

– 20h00 Entreprise Translyre Z.A. Château-Thierry N12 Verneuil d’Avre et d’Iton.

*Dimanche 16 août :

– 12h30 Apéro-concert Moulin de Bâlines Bâlines.

– 18h30 Château d’Hellenvilliers Mesnils-sur-Iton.

*Lundi 17 août :

– 12h30 Apéro-concert Moulin de Bâlines Bâlines.

– 18h00 Église Saint-Jean-Baptiste Gouville Mesnils-sur-Iton.

– 19h00 Château de Courteilles Chaise-Dieu-du-Theil.

– 19h00 Château de la Gadelière Rueil-la-Gadelière.

– 20h00 Dîner-concert Salle des fêtes de Gouville Mesnils-sur-Iton. Réservation sur www.petitesmainssymphoniques.com ou 06 68 30 51 40.

*Mardi 18 août :

– 12h30 Apéro-concert Moulin de Bâlines Bâlines.

– 18h00 Église Saint-Martin Cintray.

– 18h30 Château de l’Écureuil Rugles. Échecs à 14h00.

– 18h30 La Motte Féodale Avrilly-Chambois.

– 19h00 Église Notre-Dame-d’Authenay Mesnils-sur-Iton.

*Mercredi 19 août :

– 12h30 Apéro-concert Moulin de Bâlines Bâlines.

– 18h30 La Grange de la Ferme des Moulins Maillebois. Échecs à 14h00.

– 18h30 Église Saint-Hilaire Tillières-sur-Avre.

– 19h30 Église Notre-Dame du Chesne Marbois.

– 20h00 Abbaye Saint-Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton.

*Jeudi 20 août :

– 12h30 Apéro-concert Moulin de Bâlines Bâlines.

– 15h00 EHPAD Résidence Beauclerc Verneuil d’Avre et d’Iton.

– 18h00 Château de Tubœuf Saint-Michel-Tubœuf.

18h30 Chapelle Sainte-Suzanne Les Baux-de-Breteuil. Échecs à 14h00.

– 19h00 Église Saint-Nicolas La Ferté-Vidame.

– 19h30 Ferme du Louvier Le Louvier Bâlines. Restauration sur réservation au 02 32 37 61 39.

*Vendredi 21 août Place de la Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton.

– 9h00 13h00 Échecs.

– 18h30 Concerts des ensembles.

– 20h00 Concert de l’Orchestre Symphonique.

Village Palettes Symphoniques au Moulin de Bâlines du mercredi 12 au jeudi 20 août avec buvette et restauration sur place.

Venez découvrir notre village Palettes Symphoniques, le lieu incontournable du festival. Il sera animé tous les jours entre 11h00 et 16h00, par des concerts, conférences et ateliers interactifs. C’est un lieu de rencontres, d’échanges et de débats autour de valeurs qui nous sont chères comme la solidarité et le respect de la biodiversité.

Au cœur du village Palettes Symphoniques, vous découvrirez l’exposition Terre Fragile en grand format de l’artiste Patrick Forget. Du 15 au 18 août, vous pourrez découvrir le jeu du “Colibri” jeu collectif et solidaire en grand format pour réfléchir à la planète et à l’impact de l’homme sur le Terre.

Autres animations :

Initiation aux échecs animée par le président du club d’échecs de Verneuil, André Iwianowski.

Chœur éphémère du 12 au 20 août. 11h00 12h30. Ouvert à tous.

Atelier Percussions du 12 au 20 août. 11h00 12h30. Ouvert à tous.

Informations et inscriptions sur www.petitesmainssymphoniques.com .

Autour de Verneuil d’Avre et d’Iton Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 6 60 17 99 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 12ème Festival International des Étoiles Symphoniques

L’événement 12ème Festival International des Étoiles Symphoniques Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure