16ème édition du festival Franco-Québécois La Vache et Le Caribou La Ruche Verneuil d’Avre et d’Iton
16ème édition du festival Franco-Québécois La Vache et Le Caribou La Ruche Verneuil d’Avre et d’Iton vendredi 7 août 2026.
Verneuil d’Avre et d’Iton
16ème édition du festival Franco-Québécois La Vache et Le Caribou
La Ruche 103 Avenue Maurice de Vlaminck Verneuil d’Avre et d’Iton Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-07
Venez participer à la 16ème édition du festival La Vache et le Caribou !
Cette année, les concerts se dérouleront à la Ruche, les organisateurs vous invitent à découvrir le Théâtre du Lion et vous réservent bien d’autres surprises !
* À la Ruche
* Vendredi 7 août, à 18h30
Tour de chant de Louis Michot, chanteur cajun venant de la Louisiane.
– à 20h30
Le reflet de l’âme , pièce de théâtre de Denis Nouchis, avec trois comédiens.
* Samedi 8 août, à 18h30
Tour de chant d’Éric Frasiak, auteur-compositeur, interprète, en duo.
– à 20h30
Emma aime Anne Sylvestre, par Emma la Clown et Nathalie Miravette.
* Dimanche 9 août, à 17h30
Swing, jazz et manouche avec Les Django Whispers, quartet de jazz.
* Lundi 10 août, à 18h30
Hommage aux chansons de Bourvil par Philippe Delisle en duo.
– à 20h30
Tour de chant de Sophie Cantier, autrice-compositrice, interprète, en duo.
* Mardi 11 août, à 18h30
Le coeur a ses raisons , soap opéra improvisé par 9 comédiens.
– à 20h30
La Charpie, duo québécois, grand prix du public au Festival Granby 2022.
Les tickets d’entrée sont mis en vente 30 minutes avant chaque concert, places assises et placement libre.
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite et une buvette sera à disposition (sandwichs délicieux, en-cas faits maison, petits desserts, boissons, etc.).
Réservations vachecaribou@orange.fr .
La Ruche 103 Avenue Maurice de Vlaminck Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 vachecaribou@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 16ème édition du festival Franco-Québécois La Vache et Le Caribou
L’événement 16ème édition du festival Franco-Québécois La Vache et Le Caribou Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure
À voir aussi à Verneuil d'Avre et d'Iton (Eure)
- La nuit du handicap à Verneuil-sur-Avre Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton 13 juin 2026
- Eure poétique et musicale Piano duo L’AMOUR A QUATRE MAINS La Ruche (salle Temmem) Verneuil d’Avre et d’Iton 14 juin 2026
- Eure poétique et musicale à Saint-Christophe-sur-Avre 2026 Verneuil d’Avre et d’Iton 19 juin 2026
- Eure poétique et musicale Célèbres concertos SOIRÉE GRANDS SOLISTES Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton 20 juin 2026
- Fête de la Musique à Verneuil Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton 21 juin 2026