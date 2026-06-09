16ème édition du festival Franco-Québécois La Vache et Le Caribou La Ruche Verneuil d’Avre et d’Iton vendredi 7 août 2026.

Verneuil d’Avre et d’Iton

16ème édition du festival Franco-Québécois La Vache et Le Caribou

La Ruche 103 Avenue Maurice de Vlaminck Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-07

Venez participer à la 16ème édition du festival La Vache et le Caribou !

Cette année, les concerts se dérouleront à la Ruche, les organisateurs vous invitent à découvrir le Théâtre du Lion et vous réservent bien d’autres surprises !

* À la Ruche

* Vendredi 7 août, à 18h30

Tour de chant de Louis Michot, chanteur cajun venant de la Louisiane.

– à 20h30

Le reflet de l’âme , pièce de théâtre de Denis Nouchis, avec trois comédiens.

* Samedi 8 août, à 18h30

Tour de chant d’Éric Frasiak, auteur-compositeur, interprète, en duo.

– à 20h30

Emma aime Anne Sylvestre, par Emma la Clown et Nathalie Miravette.

* Dimanche 9 août, à 17h30

Swing, jazz et manouche avec Les Django Whispers, quartet de jazz.

* Lundi 10 août, à 18h30

Hommage aux chansons de Bourvil par Philippe Delisle en duo.

– à 20h30

Tour de chant de Sophie Cantier, autrice-compositrice, interprète, en duo.

* Mardi 11 août, à 18h30

Le coeur a ses raisons , soap opéra improvisé par 9 comédiens.

– à 20h30

La Charpie, duo québécois, grand prix du public au Festival Granby 2022.

Les tickets d’entrée sont mis en vente 30 minutes avant chaque concert, places assises et placement libre.

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite et une buvette sera à disposition (sandwichs délicieux, en-cas faits maison, petits desserts, boissons, etc.).

Réservations vachecaribou@orange.fr .

La Ruche 103 Avenue Maurice de Vlaminck Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 vachecaribou@orange.fr

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English : 16ème édition du festival Franco-Québécois La Vache et Le Caribou

L’événement 16ème édition du festival Franco-Québécois La Vache et Le Caribou Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure