Visite libre de l’abbaye, Abbaye Saint-Nicolas, Verneuil d’Avre et d’Iton

Informations pratiques

Visite libre de l’abbaye 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Nicolas Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour cette nouvelle édition, venez découvrir librement et gratuitement le déambulatoire, le parloir de l’abbesse, le cloître, la bibliothèque et sa chapelle.

Ouverture de 11h à 18h.

À l’occasion de ces journées européennes mettant le patrimoine à l’honneur, un spectacle vous sera proposé à 16h, le samedi et le dimanche.

Gratuit, sans réservation.

Informations sur Open Agenda – Abbaye Saint-Nicolas

Abbaye Saint-Nicolas 124 rue de la place Notre-Dame, 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Verneuil-sur-Avre Eure Normandie 07 85 98 18 77 https://abbaye-saint-nicolas-normandie.fr/ Située au cœur de Verneuil d’Avre et d’Iton, l’ancienne Abbaye Saint-Nicolas est un lieu emblématique du patrimoine normand. Fondée en 1627 pour une communauté de moniales bénédictines, elle fait partie des rares abbayes normandes encore conservées sur leur site d’origine.

Chargée d’histoire et de mémoire, l’abbaye invite les visiteurs à découvrir sa chapelle, sa crypte, son cloître, les anciennes cellules des bénédictines, ainsi que son réfectoire et l’ancienne biscuiterie où étaient fabriquées les célèbres « nonnettes ».

Aujourd’hui propriété de l’Interco Normandie Sud Eure, le site est devenu un lieu vivant dédié à la valorisation du patrimoine, aux expositions, aux événements culturels et aux visites guidées. Entre architecture, mémoire religieuse, jardins et remparts médiévaux, l’Abbaye Saint-Nicolas offre une immersion unique dans l’histoire de Verneuil et de la Normandie. Parking gratuit sur l’esplanade de l’Abbaye .

Accès PMR

Pour cette nouvelle édition, venez découvrir librement et gratuitement le déambulatoire, le parloir de l’abbesse, le cloître, la bibliothèque et sa chapelle.

©eye eure prod