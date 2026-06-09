Courses hippiques Hippodrome Georges Pinsard Verneuil d’Avre et d’Iton

Verneuil d’Avre et d’Iton

Courses hippiques

Hippodrome Georges Pinsard Francheville Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-15 2026-08-16

Par l’association Société des courses de Francheville

Hippodrome Georges Pinsard (RD926 direction L’Aigle) payant

Restauration champêtre dès 12h, buvette, crêpes… Jeux gratuits pour enfants et animations pour adultes (tirage au sort, tombola…)

Dates des courses

– Mardi 14 juillet

– Samedi 15 août

– Dimanche 16 août .

Hippodrome Georges Pinsard Francheville Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie

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English : Courses hippiques

L’événement Courses hippiques Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure