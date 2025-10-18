Journées du patrimoine à Verneuil-sur-Avre Abbaye Saint-Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton

Informations pratiques

Verneuil d’Avre et d’Iton

Journées du patrimoine à Verneuil-sur-Avre

Abbaye Saint-Nicolas 129 place de la Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, Verneuil, ancienne cité médiévale classée parmi les Plus Beaux Détours de France et Petite Cité de Caractère, est en fête !

La Municipalité, l’interco Normandie Sud Eure se mobilisent pour vous proposer un programme d’animations riche et varié

* Visite libre de la Tour Grise

La Tour Grise est un ancien donjon construit par Philippe Auguste en 1204 après la conquête du Duché de Normandie. Découvrez une exposition permanente sur la fondation de Verneuil, l’histoire du Duché de Normandie, l’évolution de la tour au fil des siècles et la Bataille de Verneuil de 1424. Exposition temporaire sur la gastronomie au Moyen Âge. Comment mangeaient les nobles, les paysans et les hommes d’église ? Que mangeaient-ils ? Boissons, aromatiques, épices… découvrez les saveurs d’Autrefois. Ne manquez pas, au dernier étage, de profiter de la vue magnifique sur la ville médiévale et ses alentours.

–> Sam et dim de 14h à 18h

* Visite libre de l’abbaye Saint-Nicolas Visite libre du cloître, du déambulatoire, du parloir de l’abbesse, de la bibliothèque et de la chapelle.

–> Samedi et dimanche de 11h à 18h.

*Visite guidée de l’abbaye Saint-Nicolas Découvrez la vie des bénédictines dans l’abbaye de Verneuil-sur-Avre, depuis sa fondation en 1627 jusqu’à leur départ en 2001. Découvrez pour la première fois le parloir de l’abbesse entièrement restauré. Un guide passionné vous emmène dans les moindres recoins de cette bâtisse chargée d’histoire et de secrets.

Visites guidées gratuites, sans réservation, 45 minutes environ.

–> Samedi à 11h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Dimanche à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h, 16h30.

Renseignement 02 32 32 17 17

* Spectacles Histoires d’Ondines, gloire et beauté ! Comment ? Vous ne connaissez pas encore Azura de l’Iton et Marie-Caillasse de l’Avre, les deux plus belles ondines de l’Eure ? C’est le moment unique de venir les rencontrer car aujourd’hui, elles se présentent au concours de Miss Rivière de France . Le fameux grand concours où gloire, beauté et histoires d’eau et d’ondines sont au rendez vous.

Durée 1h

–> Samedi et dimanche de 16h à 17h .

Abbaye Saint-Nicolas 129 place de la Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr

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English : Journées du patrimoine à Verneuil-sur-Avre

L’événement Journées du patrimoine à Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure