Petit ciné Les grandes vacances de Cowboy et Indien Cinéma Le Trianon Verneuil d’Avre et d’Iton mercredi 19 août 2026.

Verneuil d’Avre et d’Iton

Petit ciné Les grandes vacances de Cowboy et Indien

Cinéma Le Trianon 108 Rue du Canon Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Cowboy et Indien, accompagnés de personnages loufoques et extravagants, vivent une vie pleine de rebondissements. Avec cette joyeuse équipe, l’inattendu peut survenir à chaque instant !

Durée 52 min.

Tarif 2,50 € par personne.

Public à partir de 6 ans. .

Cinéma Le Trianon 108 Rue du Canon Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 41 66

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English : Petit ciné Les grandes vacances de Cowboy et Indien

L’événement Petit ciné Les grandes vacances de Cowboy et Indien Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure