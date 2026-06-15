Verneuil d’Avre et d’Iton

Courses de voitures à pédales

Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Verneuil d’Avre et d’Iton se transforme en circuit pour le 3ème Championnat de France de Course de voitures à pédales !

Course spectaculaire, animations, restauration sur place et marché artisanal viendront compléter cette journée hors du commun.

Venez encourager les équipages dans une ambiance festive !

Organisée par la Fédération Française des Clubs de Voitures à Pédales, en partenariat avec l’Union commerciale Vernolienne Activ’ et la ville de Verneuil d’Avre et d ‘Iton.

Programme complet à venir prochainement. .

Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie

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English : Courses de voitures à pédales

L’événement Courses de voitures à pédales Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure