La Ludo d’été Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton

Verneuil d’Avre et d’Iton

La Ludo d’été

Verneuil-sur-Avre Parc Guillaume le Conquérant Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

La Ludo d’Iton installe des jeux en bois dans les parcs et lieux publics de notre région. Au court d’une ballade, d’une sortie ou promenade venez découvrir des jeux traditionnels ou surdimensionnés.

Une animation sur le principe de la bonne surprise pour animer nos espaces de vies en extérieur.

Retrouvez la ludo d’été les jeudis du 16 juillet au 27 août au parc Guillaume Le Conquérant.

*Annulé en cas de mauvais temps, déplacé à la ludothèque à Sainte-Marie d’Attez. .

Verneuil-sur-Avre Parc Guillaume le Conquérant Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 6 07 16 46 49

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English : La Ludo d’été

L’événement La Ludo d’été Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure