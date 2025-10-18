Visite guidée Secrets de l’Abbaye Saint-Nicolas Abbaye Saint-Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton

Visite guidée Secrets de l’Abbaye Saint-Nicolas

Abbaye Saint-Nicolas 124 rue de la Place Notre-Dame Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 14:30:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2025-12-20

Découvrez la vie des bénédictines dans l’abbaye de Verneuil-sur-Avre, depuis sa fondation en 1627 jusqu’à leur départ en 2001. Du cloître à l’église, en passant par le parloir de l’abbesse, les cellules ou la crypte, entrez en communion avec les lieux. Un guide passionné vous emmène dans les moindres recoins de cette bâtisse chargée d’histoire et de secrets.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 02 32 32 17 17.

* Visites guidées

Samedi 20 décembre à 14h30.

Samedi 27 décembre à 14h30.

Samedi 3 janvier à 14h30. .

Abbaye Saint-Nicolas 124 rue de la Place Notre-Dame Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr

English : Visite guidée Secrets de l’Abbaye Saint-Nicolas

L’événement Visite guidée Secrets de l’Abbaye Saint-Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure