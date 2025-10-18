Eure poétique et musicale Célèbres concertos SOIRÉE GRANDS SOLISTES Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton
Eure poétique et musicale Célèbres concertos SOIRÉE GRANDS SOLISTES Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton samedi 20 juin 2026.
Eure poétique et musicale Célèbres concertos SOIRÉE GRANDS SOLISTES
Verneuil-sur-Avre Eglise de La Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concert le samedi 20 juin à 19h.
Dans l’église de La Madeleine, Verneuil-sur-Avre.
Grande soirée concertante pour clôturer le festival, réunissant des artistes de renom autour des chefs-d’œuvre de Vivaldi, Bach et Mozart.
Vadim TCHIJIK, violon et direction artistique
Saskia LETHIEC, violon
Luisa SELLO, flûte
Ensemble LES VIRTUOSES .
Verneuil-sur-Avre Eglise de La Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr
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