Eure poétique et musicale Célèbres concertos SOIRÉE GRANDS SOLISTES Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton

Eure poétique et musicale Célèbres concertos SOIRÉE GRANDS SOLISTES

Verneuil-sur-Avre Eglise de La Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert le samedi 20 juin à 19h.

Dans l’église de La Madeleine, Verneuil-sur-Avre.

Grande soirée concertante pour clôturer le festival, réunissant des artistes de renom autour des chefs-d’œuvre de Vivaldi, Bach et Mozart.

Vadim TCHIJIK, violon et direction artistique

Saskia LETHIEC, violon

Luisa SELLO, flûte

Ensemble LES VIRTUOSES .

Verneuil-sur-Avre Eglise de La Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr

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English : Eure poétique et musicale Célèbres concertos SOIRÉE GRANDS SOLISTES

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