Eure poétique et musicale à Saint-Christophe-sur-Avre 2026

Église Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert le vendredi 19 juin à 19h.

Dans l’église de Saint-Christophe-sur-Avre.

ÉCHO(S)

QUATUOR VOCAL SEDNA

Hannah MARANDIN, soprano

Marie-Josée MATAR, soprano

Ophélie JULIEN-LAFERRIÈRE, mezzo-soprano

Maëlle JAVELOT, mezzo-soprano

Poulenc, Kodaly, Rachmaninov, Rautavaara, Matsushita etc.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme Normandie Sud Eure (129 place de la Madeleine à Verneuil-sur-Avre).

Tarifs à venir. .

Église Verneuil d’Avre et d’Iton 27820 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr

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English : Eure poétique et musicale à Saint-Christophe-sur-Avre 2026

L’événement Eure poétique et musicale à Saint-Christophe-sur-Avre 2026 Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure