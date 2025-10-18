Eure poétique et musicale à Saint-Christophe-sur-Avre 2026 Verneuil d’Avre et d’Iton
Eure poétique et musicale à Saint-Christophe-sur-Avre 2026 Verneuil d’Avre et d’Iton vendredi 19 juin 2026.
Eure poétique et musicale à Saint-Christophe-sur-Avre 2026
Église Verneuil d’Avre et d’Iton Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Concert le vendredi 19 juin à 19h.
Dans l’église de Saint-Christophe-sur-Avre.
ÉCHO(S)
QUATUOR VOCAL SEDNA
Hannah MARANDIN, soprano
Marie-Josée MATAR, soprano
Ophélie JULIEN-LAFERRIÈRE, mezzo-soprano
Maëlle JAVELOT, mezzo-soprano
Poulenc, Kodaly, Rachmaninov, Rautavaara, Matsushita etc.
Billetterie disponible à l’Office de Tourisme Normandie Sud Eure (129 place de la Madeleine à Verneuil-sur-Avre).
Tarifs à venir. .
Église Verneuil d’Avre et d’Iton 27820 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr
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English : Eure poétique et musicale à Saint-Christophe-sur-Avre 2026
L’événement Eure poétique et musicale à Saint-Christophe-sur-Avre 2026 Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure