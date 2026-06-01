La nuit du handicap à Verneuil-sur-Avre Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton samedi 13 juin 2026.

Verneuil d’Avre et d’Iton

La nuit du handicap à Verneuil-sur-Avre

Verneuil-sur-Avre Parking André Malraux Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Initialement prévue pour être unique en 2018, La Nuit du handicap a rassemblé 50 000 personnes dans 20 villes. Le succès fut tel qu’il a été décidé de la pérenniser et de créer l’association La Nuit du handicap pour organiser ces évènements gratuits. Il s’agit d’offrir largement la possibilité d’expérimenter la joie de la rencontre avec des personnes en situation de handicap lors de manifestations festives, de réalisations artistiques, culturelles, sportives et des témoignages mettant en valeur leurs dons et talents sur les places publiques.

Entrée libre.

Au programme

16h ouverture avec la chorale de l’école.

Boccia, badfauteuil, cécifoot, karaté, parcours en vélo et joëlette.

Danses codifiées.

Atelier manucure, tente Snozelen.

Ateliers créatifs, customisation de tee-shirts.

Jeux en bois, jeux d’échecs, initiation au bridge et autres activités.

Buvette l’après-midi.

Barbecue le soir

(réservation obligatoire avant le 6 juin sur nuitduhandicapverneuil27@gmail.com)

Bal de clôture .

Verneuil-sur-Avre Parking André Malraux Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie nuitduhandicapverneuil27@gmail.com

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English : La nuit du handicap à Verneuil-sur-Avre

L’événement La nuit du handicap à Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure