Eure poétique et musicale Piano duo L’AMOUR A QUATRE MAINS La Ruche (salle Temmem) Verneuil d’Avre et d’Iton

Eure poétique et musicale Piano duo L’AMOUR A QUATRE MAINS

La Ruche (salle Temmem) 103 Avenue Maurice de Vlaminck Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Concert le dimanche 14 juin 2026 à 17h.

La Ruche (salle Temmem à Verneuil-sur-Avre).

Dans ce programme placé sous le signe de la passion et du dialogue, les deux artistes Carles Lama & Sofia Cabruja, feront vibrer les œuvres de Schumann, Brahms, Granados, Tchaïkovski et Ravel.

Réservations et règlements auprès de l’Office de Tourisme Normandie Sud Eure (129, place de la Madeleine, Verneuil d’Avre et d’Iton).

Tarifs à venir. .

La Ruche (salle Temmem) 103 Avenue Maurice de Vlaminck Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr

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English : Eure poétique et musicale Piano duo L’AMOUR A QUATRE MAINS

L’événement Eure poétique et musicale Piano duo L’AMOUR A QUATRE MAINS Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure