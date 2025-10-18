Fête de la Musique à Verneuil Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton

Fête de la Musique à Verneuil

Verneuil-sur-Avre Parc Guillaume le Conquérant Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 19:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Verneuil sur Avre célèbre la musique

PARC GUILLAUME LE CONQUÉRANT (Mairie)

– EMHV, à 11h00.

Durée 2h.

– Les Fées Lee et les Mamamouchis, à 13h, 15h, et 17h.

Spectacle de rue Cie Acidu.

– Groupe FMR, à 14h.

Concert rock/chanson française.

– Vie de Quartier, à 16h.

Concert familial.

– Mademoiselle Orchestra, à 18h.

Concert fanfare 100 % féminin

et tout au long de la journée

– Atelier musical avec Davy.

– Maquillage avec Roselyne.

– Contes sous la tente avec la médiathèque.

– Jeux gonflables.

– Restauration payante sur place. .

Verneuil-sur-Avre Parc Guillaume le Conquérant Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie

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English : Fête de la Musique à Verneuil

L’événement Fête de la Musique à Verneuil Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure