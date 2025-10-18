Fête de la Musique à Verneuil Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton
Fête de la Musique à Verneuil Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton dimanche 21 juin 2026.
Fête de la Musique à Verneuil
Verneuil-sur-Avre Parc Guillaume le Conquérant Verneuil d’Avre et d’Iton Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 19:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Verneuil sur Avre célèbre la musique
PARC GUILLAUME LE CONQUÉRANT (Mairie)
– EMHV, à 11h00.
Durée 2h.
– Les Fées Lee et les Mamamouchis, à 13h, 15h, et 17h.
Spectacle de rue Cie Acidu.
– Groupe FMR, à 14h.
Concert rock/chanson française.
– Vie de Quartier, à 16h.
Concert familial.
– Mademoiselle Orchestra, à 18h.
Concert fanfare 100 % féminin
et tout au long de la journée
– Atelier musical avec Davy.
– Maquillage avec Roselyne.
– Contes sous la tente avec la médiathèque.
– Jeux gonflables.
– Restauration payante sur place. .
Verneuil-sur-Avre Parc Guillaume le Conquérant Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie
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English : Fête de la Musique à Verneuil
L’événement Fête de la Musique à Verneuil Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure