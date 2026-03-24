Le Fabuleux Tour du Cirque Musical Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton

Le Fabuleux Tour du Cirque Musical

Verneuil-sur-Avre Parc de la mairie Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-01

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-01

Depuis 2018, le Cirque Musical fédère des passionnés autour de spectacles musicaux inédit sous chapiteau, à la façon d’un cirque. Les jeunes talents qui participent à l’aventure peuvent s’initier et se former aux différents domaines du spectacle vivant (chant danse, théâtre, technique, logistique, communication) et tout en vivant une aventure humaine extraordinaire.

Le chapiteau est un lieu de d’accueil et de transmission pour tous les publics familles, scolaires, périscolaires, personnes âgées et personnes en situation de handicap grâce à des ateliers autour de plusieurs disciplines liées au spectacle.

Déjà 4 comédies musicales réalisées depuis 2019, et 20 000 spectateurs

rencontrés en 6 ans.

Informations et réservations en ligne sur lecirquemusical.com .

Verneuil-sur-Avre Parc de la mairie Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 72 41

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English : Le Fabuleux Tour du Cirque Musical

L’événement Le Fabuleux Tour du Cirque Musical Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure